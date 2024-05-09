ТАСС: в Красногоровке ВСУ пытаются покинуть свои позиции

В силовых структурах Донецкой Народной Республики заявили агентству ТАСС, что военные ВСУ пытаются сбежать со своих позиций в Красногоровке, но у них это не получается из-за огня ВС России.

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«В Красногоровке противник не выдерживает натиска, пытается бежать с позиций, выходить из города», — сказал собеседник.

Как пояснили в силовых структурах, покинуть позиции военным ВСУ не удаётся из-за того, что все пути подхода к населённому пункту под полным огневым контролем российских войск.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные в боях за Работино на Запорожском направлении стараются удержать позиции на кладбище к северу от села.