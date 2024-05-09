Baza: беспилотники атаковали НПЗ в Башкирии

Впервые в Башкирии БПЛА совершили атаку по нефтеперерабатывающему заводу «Салаватнефтеоргсинтез». Об этом сообщил telegram-канал Baza. На территории предприятия начался пожар.

«Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие „Салаватнефтеоргсинтез“ в Башкирии», — говорится в сообщении.

Авторы канала сообщили, что на территории завода возник пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.

URA.RU направило запрос в Минобороны. Ответ ожидается.

В конце марта 2024 недалеко от столицы Башкирии Уфы заметили беспилотник. Диспетчеры, исходя из данных, заявили, что БПЛА на безопасность не повлиял.