Путин анонсировал участие Белоруссии во втором этапе ядерных учений России

Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, министерствам обороны и генштабам стран дано соответствующее распоряжение, сообщил президент России Владимир Путин.

«Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси [Александр Лукашенко] об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно», – передает слова российского лидера ТАСС.

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Путин добавил, что учения проводятся в три этапа. Белоруссия присоединится к ним на втором этапе.

Президент добавил, что ничего необычного в учениях по отработке применения нестратегического ядерного оружия нет, это плановая работа.

Напомним, Россия проведет учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. В Минобороны сообщали, что в ходе учений будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.