Шойгу приказал дать салюты в городах-героях России

Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу приказал провести праздничные салюты по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

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Согласно приказу, артиллерийские салюты прогремят в городах-героях Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле. Традиционно 9 мая их запускают в 22:00 по местному времени.

Фейерверки окрасят вечернее небо, а из артиллерийских орудий произведут 30 залпов. Красочное зрелище длилось около десяти минут. Местные жители смогут полюбоваться из разных точек.

Также Шойгу приказал произвести салюты в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Шойгу поздравил ветеранов с праздником. В поздравлении говорится, что сегодня российские военнослужащие продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны, с честью выполняя свой воинский долг. В зоне проведения спецоперации бойцы ВС РФ воюют с последователями нацизма и обеспечивают безопасность России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.