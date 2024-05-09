Пограничники и военные РФ покинут ряд областей Армении

Российские военные и пограничники покинут ряд областей Армении, где они находились в течение четырех лет, со времени конфликта Азербайджана и Армении за Нагорный Карабах в 2020 году. Об этом заявил глава парламентской фракции «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна Айк Конджирян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Согласно достигнутой договоренности, российские пограничные и военные пункты, дислоцированные во время и после 44-дневной войны (вооруженный конфликт 2020 года между Арменией и Азербайджаном – прим. ред.) в Тавушской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской и Араратской областях, прекратят свою деятельность и оставят эти посты», — написал он.

До этого посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что посты российских пограничников на границе Армении и Азербайджана размещены по просьбе премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Дипломат также добавил, Ереван не узаконил в правовом поле размещение российских наблюдательных постов на границе с Азербайджаном.

Ранее МИД России раскритиковал переговоры Армении с ЕС и США.