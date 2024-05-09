Шойгу обратился к военным по случаю Дня Победы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил ветеранов и военнослужащих с 79-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства, опубликовав текст обращения в официальном Telegram-канале.

© Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу отметил, что с окончания Великой Отечественной войны прошло уже много лет. Но, несмотря на это, память о героизме фронтовиков и самоотверженности тружеников тыла не тускнеет. То же касается подвигов партизан и стойкости узников концентрационных лагерей, подчеркнул министр.

«В те суровые военные годы, когда решалась судьба всего мира, в полной мере проявились замечательные качества нашего многонационального народа: мужество и несгибаемая сила духа, удивительная взаимопомощь и готовность бороться за идеалы справедливости и гуманизма», — добавил глава военного ведомства.

По его словам, в этот день жители РФ с благодарностью преклоняют головы перед участниками Великой Отечественной войны. В те годы они отстаивали свободу страны и при этом не щадили собственные жизни, уточнил Шойгу.

9 мая на Красной площади в Москве состоялся традиционный парад в честь Дня Победы. На мероприятии выступил президент РФ Владимир Путин, который поздравил россиян с годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин записал видеообращение по случаю Дня Победы.