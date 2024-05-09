В Курской области уничтожен воздушный шар ВСУ

Российские силы ПВО уничтожили над Медвенским районом Курской области запущенный ВСУ воздушный шар, рассказал в соцсетях губернатор Роман Старовойт. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава региона уточнил, что расчеты ЗРК сбили «малоразмерный воздушный шар, запущенный со стороны Украины с террористической целью».

В Минобороны РФ отметили, что цели также были сбиты над территорией Белгородской области.

В ведомстве пояснили, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Напомним, что российские войска наносят групповые удары по промышленным площадкам Украины, производящим беспилотники. Кроме того, сократились поставки вооружений и военной техники со стороны западных стран.

В связи с этим, полагают военные эксперты, ВСУ были вынуждены перейти на использование метеозондов, гелиевых воздушных шаров, сельскохозяйственных дронов.