Появились кадры уничтожения российскими силами крана одного из инженерных подразделений Вооруженных сил Украины. Видео в своем Telegram-канале опубликовал военный эксперт Борис Рожин. По его словам, опорный пункт ВСУ обнаружила воздушная разведка группировки «Север», которая навела на объект беспилотник «Ланцет».

«Иксоводы» одним «Ланцетом» уничтожили кран одного из инженерных подразделений ВСУ и остановили работы по возведению опорного пункта, — сказано в сообщении.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска продвигаются в селах Урожайное и Старомайорское на Времевском направлении запорожской линии фронта. Он подчеркнул, что противник несет большие потери.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении 40 пунктов управления беспилотниками. По его словам, противник также лишился 30 бойцов и 40 дронов, а также шесть орудий и минометов, четыре лодки, три военных автомобиля. Глава региона добавил, что контрбатарейную борьбу вели подразделения группировки войск «Днепр».