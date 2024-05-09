На Украине сделали громкое признание о продвижении ВС России в Донбассе

Установление контроля над всей территорией Донбасса откроет российской армии путь в центральные регионы Украины, заявил в интервью Sky News Вадим Филашкин, глава администрации подконтрольной ВСУ части ДНР. По его словам, сейчас украинским войскам важно удержать город Часов Яр, который находится на высоте, что позволяет обстреливать большую территорию и закрывает дороги на Краматорск, Константиновку и Славянск.

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Враг будет двигаться дальше. Если, не дай бог, это произойдет, враг будет продвигаться дальше в центральные районы нашей страны, — заявил Филашкин.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская армия установила флаг РФ над селом Работино, которое расположено на Ореховском направлении. По его словам, стрелковые бои в разных частях населенного пункта еще продолжаются. ВСУ разместились на более удаленных и заранее подготовленных позициях.

Также директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что в ближайшие два-три месяца Украину ждет очень сложное время. Он пояснил, что после сдачи Очеретино вооруженным силам страны будет крайне сложно остановить продвижение ВС РФ на запад.

Бортник допустил, что если ВС РФ продолжат развивать удары на Авдеевском направлении, то Киев рискует потерять большие территории. Российские военнослужащие получат возможность перерезать ключевые коммуникации ВСУ в Донбассе, уточнил он.