Падение Часова Яра позволит российским войскам продвинуться в центральные области Украины, а близлежащие города Константиновка, Краматорск и Славянск окажутся под ударами артиллерии РФ.

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"Часов Яр находится на возвышенности. Такая позиция открывает большие возможности для русских пушек. А прорыв фронта позволит отрядам Путина зайти в центральные области, в сердце Украины", - заявил Sky News глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин.

Дальше, как водится, украинский чиновник попросил у Запада оружия и денег.

"Наши солдаты делают все возможное и невозможное, но российская артиллерия ежедневно наносит по региона 1500-2500 ударов артиллерией и авиацией", - пожаловался Филашкин.

Один из таких ударов был нанесен накануне: вакуумная бомба весом 1500 килограммов прилетела в цех огнеупорного комбината, где хранились боеприпасы и военная техника. Поднявшийся над предприятием гриб огня и дыма напоминал последствия ядерного взрыва.

Бои идут на окраинах Часова Яра, российские войска лишили ВСУ возможности доставлять в город боеприпасы.