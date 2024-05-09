Под Угледаром офицеры ВСУ перестреляли друг друга

ВСУ сообщили о гибели под Угледаром замполита батальона 72-й бригады ВСУ Евгения Буковяки и командира гранатометного взвода Александра Бойко.

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Украинские офицеры перестреляли друг друга в ходе конфликта по распространенному в ВСУ поводу, пишет военкор Борис Рожин. Старший офицер приказал младшему идти с подразделением в атаку, тот отказался и предложил замполиту сбегать к русским позициям самому.

Около 15 тысяч украинских военных получили дисциплинарные взыскания за неповиновение приказу и самовольное оставление части, сообщил ранее депутат Рады Юрий Камельчук. По его словам, эти люди "не находятся в тюрьме или штрафбате, но фактически не применяются".

Также известно об участившихся отказах иностранных наемников воевать на стороне Киева даже за большие суммы.