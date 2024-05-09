Столтенберг высказался о возможности отправить войска на Украину

Североатлантический альянс не желает напрямую участвовать в украинском конфликте, рассказал журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что блок не направит войска, пишет РИА «Новости».

По его словам, перед организацией стоят две ключевые задачи: поддержать Киев и не допустить распространения конфликта за пределы Украины.

«[Вместе с тем] НАТО не намерена напрямую участвовать в конфликте», — подчеркнул генсек альянса.

По его словам, Киев не просит об отправке экспедиционного корпуса, он требует поддержку, боеприпасы и наступательную артиллерию.

Столтенберг заметил, что по-прежнему не видит неминуемого риска какого-либо военного нападения со стороны России на союзника по НАТО.

Ранее глава альянса сообщил, что российские военные смогли продвинуться по всей линии фронта, потому что союзники Украины «не выполнили своих обещаний»: США полгода согласовывали пакет помощи, а Европа предоставила меньше пуль, чем планировала.

Военные аналитики полагают, что генсек НАТО смягчил риторику на фоне заявлений Минобороны РФ о возможном проведении крупных учений ядерных сил России.