Пентагон заключил многомиллионный контракт на производство HIMARS

Министерство обороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на сумму 861,3 млн долларов на производство реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает Пентагон.

Соглашение стало одним из крупнейших оборонных заказов, выданных американским военным ведомством в последнее время. Ожидается, что все работы по контракту будут завершены к 31 мая 2026 года, передает Ura.ru.

В заявлении Пентагона не уточняется, где именно будут производиться РСЗО HIMARS, а также объемы их выпуска. Эти параметры будут определяться в зависимости от конкретных заказов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что ВС РФ с начала спецоперации уничтожили порядка 6 тыс. реактивных снарядов, в том числе HIMARS – 3549.