В Брянской области уничтожили три украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Трубчевским районом в Брянской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.