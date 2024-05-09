Стало известно о продвижении ВС России в районе села Старомайорское в ДНР

Telegram-канал «Военная хроника» сообщает, что Вооруженные силы РФ закрепились в южной части села Старомайорское на Донецком направлении. По данным канала, сейчас российские войска продолжают движение. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В это село ВСУ заходили в прошлом году в рамках контрнаступления, но ситуация быстро меняется — теперь для удержания Старомайорского придется выдергивать дополнительные резервы. На сколько их хватит — большой вопрос, — говорится в сообщении.

Минобороны РФ ранее подтвердило, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Котляровка под Купянском в Харьковской области Украины. Ведомство добавило, что с 5 по 6 мая ВС РФ отразили три атаки ВСУ в Луганской Народной Республике.

Помимо этого, уточнило ведомство, подразделения Южной группировки войск смогли занять более выгодные рубежи. Российские бойцы нанесли огневое поражение пяти формированиям ВСУ в ДНР.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» писал, что бойцы ВС РФ развернули российский флаг в Котляровке. Канал указывал, что благодаря этому армия РФ практически полностью оформила выход к трассе Р-07 Чугуев — Старобельск — Меловое, а до Купянска осталось 23 километра.