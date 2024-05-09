В США признали неспособность отразить масштабную воздушную атаку

США не имеют достаточно средств, способных отразить атаку, подобную налету Ирана на Израиль. Об этом сообщил глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо, его слова приводит РИА Новости.

«Количественно тех средств, которыми мы прямо сейчас располагаем в регионе, было бы недостаточно для отражения атаки такого масштаба», — признал Гийо.

Ранее 5 мая в МИД России допустили рецидивы эскалации между Ираном и Израилем. Россия старается использовать свои возможности, чтобы побудить Израиль и Иран проявить максимальную сдержанность.

1 апреля Израиль нанес удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. В итоге было разрушено иранское консульство. Пострадали все, кто находился на его территории.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Сирии.