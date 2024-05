Провальное «чудо-оружие» Германии

Танк «Королевский Тигр»

Первая встреча нового «чудо-оружия» с советскими войсками состоялась 13 августа 1944 года у польского села Оглендув. Несмотря на попытку немцев подойти тайно, советская разведка доложила, что из села выдвинулись новые, прежде невиданные тяжелые танки. Чтобы не испытывать новинки сумрачного тевтонского гения в лобовом бою, командир 53-й гвардейской танковой бригады гвардии полковник B. C. Архипов решил устроить засаду. План удался, и «Королевские Тигры», понеся потеря, вынуждены были отступить обратно в село, где вечером того же дня советские войска при внезапном наступлении захватили несколько неповрежденных машин.

Танк «Маус»

Ракета Фау-2

Истребитель Me.163

До войны Германия экспериментировала не только с ракетами, но и реактивными самолетами. С переменным успехом — в 1937 году на базе ракетного двигателя Вернера фон Брауна бюро Heinkel был создан самолет He 112 V1, не отличившийся ни надежностью, ни управляемостью, ни эффективностью. Топлива хватало всего на 30 секунд, первые два летных образца сгорели, так и не взлетев, а третий сгорел при приземлении.

Самолету He 176 повезло больше, причем именно он открыл путь для немецкой реактивной авиации. Самолет успешно взлетел в июне 1939 года и даже успешно приземлился, хотя и не оправдал расчетных скоростных характеристик. На одной из демонстраций полет He 176 присутствовал Гитлер, на которого реактивная машина произвела огромное впечатление. Фюрер даже вызвал смелого летчика на личную встречу, но не проявил никакого интереса к проекту реактивного самолета, а лишь выписал пилоту щедрую премию. В итоге He 176 тоже стал лишь музейным экземпляром.