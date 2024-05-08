Провальное «чудо-оружие» Германии

Вторая Мировая война была временем галопирующего научно-технического прогресса. Всего за несколько лет военная мысль совершила колоссальный скачок, изменив танки, самолеты и орудия до неузнаваемости. Но иногда мысль уводила инженеров не туда, особенно этим грешила Германия, одержимая созданием «чудо-оружия» (нем. Wunderwaffe). Никакого чуда у Германии не получилось, именно поэтому 9 мая Россия отмечает День победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы хотим напомнить вам о самых провальных образцах немецкого вооружения и напомнить о преемственности поколений.

Танк «Королевский Тигр»

Вплоть до вторжения в СССР вермахт не встречал существенного сопротивления. Доктрина блицкрига, — стремительной войны, — опиралась на высокую мобильность и техническое превосходство немецкой бронетехники над танками других европейских держав. Устаревшая техника Франции и Польши не выдерживала никакой конкуренции с немецкими средними танками Pz. III и Pz. IV.

При подготовке кампании против Советского Союза неприятным сюрпризом для немцев стало появление танков Т-34 и КВ-1. Обе машины значительно превосходили немецкие танки по вооружению и бронированию. Причем КВ-1 был тяжелым танком, а своих тяжеловесов у Германии просто не существовало.

В мае 1941 года были утверждены характеристики будущего тяжелого танка, задание на разработку которого получили немецкие фирмы Henschel и Porsche. Одним из требований стало использование крайне удачной 88-мм пушки KwK 36 с длиной ствола 56 калибров. Танк, известный нам как «Тигр», пошел в серию в августе 1942 года.

Но вместе с разработкой «Тигра» военное руководство Германии сразу же запустило программу создания его преемника. Еще на этапе конкурсных испытаний прототипов «Тигра» из Африки начали поступать новости о высочайшей эффективности новой 88-мм пушки Flak 41 с длиной 71 калибр. Успев получить несколько болезненных поражений на поле боя, в марте 1942 года Гитлер потребовал приступить к разработке нового, еще более бронированного, чем будущий «Тигр», танка с новой пушкой.

Создание преемника «Тигра» напоминало «Игру престолов» — конструкторское бюро Porsche, одного из участников конкурса, конкуренты крайне недолюбливали, заслуженно считая его основателя зазнавшимся любимчиком фюрера. Доходило до откровенного саботажа, когда фирма Krupp, выполнявшая заказ на башни для Porsche и Henschel, сознательно испортила партию Porsche. Вероятно, проект Фердинанда Порше бы победил, но новый рейхсминистр в лице Альберта Шпеера относился к Порше равнодушно, и потому конкурс на новый танк стал более объективным.

Из-за доделок и необходимости унификации деталей новый танк проекта VK 45.02 (H) был готов к серийному производству только в январе 1944 года. Тяжелый танк получил имя Panzerkampfwagen VI Ausf. B или Königstiger, ошибочно переведенное на русский язык как «Королевский Тигр» (на самом деле это «Бенгальский тигр»). Характеристики поражали: масса 68 тонн, толстая броня, пушка, пробивающая любой советский и западный танк в лоб с расстояний вплоть до 4 км. На бумаге всё выглядело отлично. В бою «Королевский Тигр» провалился с треском.

Первая встреча нового «чудо-оружия» с советскими войсками состоялась 13 августа 1944 года у польского села Оглендув. Несмотря на попытку немцев подойти тайно, советская разведка доложила, что из села выдвинулись новые, прежде невиданные тяжелые танки. Чтобы не испытывать новинки сумрачного тевтонского гения в лобовом бою, командир 53-й гвардейской танковой бригады гвардии полковник B. C. Архипов решил устроить засаду. План удался, и «Королевские Тигры», понеся потеря, вынуждены были отступить обратно в село, где вечером того же дня советские войска при внезапном наступлении захватили несколько неповрежденных машин.

Дальнейшие столкновения показали, что «Королевский Тигр» хоть обладает точной и мощной пушкой, но является очень неповоротливым и ненадежным танком. Резвые Т-34-85 успевал зайти гиганту в бок, пока тот неторопливо поворачивал башню, а тяжелые ИС-2 уверенно поражали танк противника даже в лоб.

Из-за перегруженности конструкции «Королевские тигры» очень часто ломались, почти половина танков не успевала доехать до фронта из-за дефектов. Двигатель, такой же как на более легких «Тиграх», был явно недостаточен для такой массы и к тому же отличался чудовищной прожорливостью: 971 литр топлива на 100 км, тогда как ИС-2 потреблял лишь 329 литров. Впрочем, далеко уехать «Королевский Тигр» и так не мог — танк либо вяз в рыхлом грунте на восточном фронте, либо тратил время на форсирование рек, так как немногие мосты могли выдержать такую массу. Но все эти жертвы часто были напрасны из-за низкого качества брони, трескающейся от попаданий из-за нехватки в Германии в конце войны легирующих материалов.

У американцев «Королевский Тигр» вызвал куда большее удивление, чем у советских войск, имевших всё необходимое для борьбы с тяжелым танком. Но и на западе быстро научились бороться с новинкой, используя авиацию.

Но самой главной бедой «Королевского Тигра» было то, что этот явно сырой танк отбирал иссякающие ресурсы Германии, которые надо было использовать для быстрого массового производства дешевых средних танков. По цене одного «Королевского Тигра» можно было произвести несколько средних Pz. IV, которые были куда более востребованы на фронте. К счастью, немецкая гордыня и фанатизм Гитлера сами погубили немецкие танковые войска.

Танк «Маус»

Гигантомания Гитлера проявлялась не только в архитектуре, но и в военном деле — фюрер непременно желал, чтобы немцы имели самое большое, самое мощное и самое впечатляющее оружие в мире. Эта нездоровая одержимость увела немецкую танковую мысль в опасную сторону, из-за чего к концу войны Германия, прежде имевшая очень эффективные и высокомобильные танковые войска, скатилась к штучному производству неповоротливых, дорогих и бесполезных гигантов.

Вместе с началом проектных работ по проекту «Королевского Тигра» лично Гитлер потребовал как можно скорее заняться разработкой принципиально нового сверхтяжелого танка, не имеющего аналогов в истории. В инициативном порядке конструкторы уже работали над машиной, массой 90 тонн, но проект пребывал в стадии ранних эскизов и выбора пушки.

В марте 1942 года Фердинанду Порше и группе немецких промышленников было поручено создать танк с проектной массой 100 тонн. Оценив проектные характеристики, Гитлер поручил еще больше усилить бронирование танка и установить более мощное орудие. Эти претензии были вызваны донесением немецкой разведки о том, что СССР готовит к весне 1943 года некие крайне опасные тяжелые танки (скорее всего, речь шла об ИС-2).

Проект с именем Maus рождался в муках, его сопровождали частые переделки, порой довольно существенные из-за новых требований фюрера. Помимо основного орудия планировали поставить то зенитку, то авиационную пушку, то пулеметы, то огнеметы, то второе танковое орудие. Изменения вносили и затем откатывали назад, если Гитлер успевал передумать, взглянув на обновленные чертежи. По сравнению с тем же «Королевским Тигром», разработка «Мауса» неприлично затянулась. В мае 1943 года фюреру продемонстрировали полноразмерный макет танка — все, в том числе и Гитлер, были в восторге от махины. Все, кроме Хайнца Гудериана, прославленного боевого генерала и инспектора бронетанковых войск. Окончательно «Маус» был готов к серийному производству лишь в ноябре 1943 года. С изначальных 100 тонн машина подросла до 188 тонн.

Несмотря на явно неприятные перспективы в войне, которые в целом прорисовывались к концу 1943 года, планы на «Маус» у немцев были грандиозные — для начала был заключен контракт на 120 танков, который позже увеличили до 141 штуки. Но тут вмешались английские самолеты. В ходе нескольких налетов сотен бомбардировщиков, весной 1943 года производственные мощности компании Krupp были уничтожены вместе с уже готовыми корпусами и башнями танков. В июле по заводу Krupp отработали разом 705 бомбардировщиков, поставив жирную точку на перспективах проекта «Маус». Оценив повреждения, Krupp отчитались, что смогут производить от силы по два корпуса и башне «Мауса» в месяц. Так что заказ на серийное производство танка был отменен.

Тем не менее, бюро Фердинанда Порше продолжило работы над танком в одностороннем порядке, используя уцелевшие при бомбежках корпуса. Из них удалось собрать два танка, которые в течение 1943 года дооснащали и испытывали в тайне от рейхсминистра и СС, которые курировали проект «Мауса». Для своих размеров танк показал себя очень неплохо, он хорошо преодолевал препятствия и легко управлялся, а главное — был надежнее «Королевского Тигра».

Несмотря на невозможность серийного производства, Гитлер не потерял интереса к «Маусу» и даже дал добро на его дальнейшую разработку в начале 1944 года. Однако к лету, когда неизбежное поражение в войне уже явно витало в умах немецкой верхушки, работы по «Маусу» официально закрыли. Что, однако, не похоронило танк.

Порше продолжал досборку «Маусов» вопреки приказу. Когда об этом узнали в СС, оба танка буквально конфисковали. Один из них, полностью оснащенный и готовый к бою, установили в городке Вюнсдорф к югу от Берлина для защиты Генштаба. Но повоевать «Маус» не успел — во время движения к позиции у танка наглухо сломался двигатель. Немцам ничего не оставалось, как подорвать диковинку до прихода советских войск.

Захватит обломки боевого «Мауса» и второй, недоделанный экземпляр, советские механики собрали один полноценный танк и через полгода отправили его в СССР на испытания и обстрел. После испытаний гиганта не переплавили, а передали в танковый музей в Кубинке, который сейчас стал частью подмосковного парка «Патриот». Обездвиженный, пустой внутри, но всё еще внушающий трепет самый тяжелый танк в истории теперь стоит в дальнем конце ангара с немецкими трофеями. Прикоснуться к детищу непомерных немецких амбиций теперь может каждый.

Ракета Фау-2

В начале 1920-х годов в Германии, не сумевшей оправиться от Первой Мировой войны и не успевшей погрузиться в пучину оголтелого нацизма, ученые грезили космосом. Инженер Герман Оберт написал несколько книг о перспективах освоения межпланетного пространства, причем это была не художественная фантастическая литература, а уникальные научные труды, вдохновившие последователей Оберта на создание космических ракет. Но в дышащей реваншизмом Германии нашлись и те, кто увидел в гуманистских идеях военные перспективы.

Одним из учеников Германа Оберта был совсем молодой конструктор Вернер фон Браун. Сейчас мы знаем его как одного из основоположников космонавтики, отца американской космической программы и главного конкурента Сергея Королёва. Зараженный мечтами о космических полетах, талантливый фон Браун уже в 20 лет получил должность в вооруженных силах Германии и приступил к проектированию баллистических ракет на жидком топливе. Ни о каком космосе пока не было и речи — от ученого ждали боевых ракет для ударов по будущим противникам. Ракета стала частью программы «Оружия возмездия» (нем. Vergeltungswaffe).

Спустя годы разработок и тестирования малых моделей, группа фон Брауна наконец создала ракету A-4, позже названную Фау-2 (V-2). Она несла до тонны взрывчатки на расстояние не менее 175 км со скоростью свыше 6000 км/ч. В теории. На практике испытания Фау-2 преследовали бесконечные неудачи. Почти все тестовые образцы взрывались еще на запуске либо вскоре после него. Лишь после двух лет испытаний к весне 1944 года аварийность Фау-2 «снизили» до 70%. Несмотря на катастрофическую ситуацию на фронтах, немецких ученых гораздо больше интересовали возможности Фау-2 для исследования стратосферы, а не доставки боеголовки до европейских городов. Но всё же к лету 1944 года ракета формально была готова и пошла в серийное производство.

Первое боевое применение Фау-2 случилось 6 сентября 1944 года, когда ракета ударила по Парижу. Затем начались систематические обстрелы английских и бельгийских городов. Несмотря на разрушительную силу Фау-2, эффективность ракеты была для немцев удручающей. Половина из 4300 выпущенных ракет не достигла целей, взорвавшись на старте или в полете. Те же Фау-2, что долетали, попадали совершенно не туда, куда нужно — 50% ракет промахивались мимо цели более чем на 5 км. Другие 50% укладывались в круг с радиусом 5 км. Для ударов по военным объектам такая точность совершенно неприемлема, поэтому Фау-2 использовали для нанесения террористических ударов по крупным городам, где страдало только мирное население. Таким было немецкое возмездие на финальном этапе войны.

За полгода от Фау-2 погибли 2724 человека, то есть на одну ракету статистически приходились 1-2 жертвы, хотя на самом деле помимо прилетов в никуда случались и крайне трагичные попадания с сотнями жертв. Характерно, что при создании ракет погибло куда больше людей, чем при их применении — Германия использовала труд заключенных, которых не щадили на опасном производстве.

На Фау-2 Германия тратила огромные ресурсы, дефицитные в конце войны. Одна ракета стоила как три истребителя Bf. 109 (Мессершмит). Оружием возмездия Фау-2 не стала, как и не смогла хоть как-то повлиять на ход Второй Мировой войны. Зато все немецкие наработки по проектам ракет легли в основу американской и советской космических программ. Первая советская баллистическая ракета Р-1, созданная группой Сергея Королёва, была фактически адаптацией Фау-2. Сегодня Р-1, а значит и наследника Фау-2, можно увидеть на въезде в подмосковный город Королёв.

Истребитель Me.163

До войны Германия экспериментировала не только с ракетами, но и реактивными самолетами. С переменным успехом — в 1937 году на базе ракетного двигателя Вернера фон Брауна бюро Heinkel был создан самолет He 112 V1, не отличившийся ни надежностью, ни управляемостью, ни эффективностью. Топлива хватало всего на 30 секунд, первые два летных образца сгорели, так и не взлетев, а третий сгорел при приземлении.

Самолету He 176 повезло больше, причем именно он открыл путь для немецкой реактивной авиации. Самолет успешно взлетел в июне 1939 года и даже успешно приземлился, хотя и не оправдал расчетных скоростных характеристик. На одной из демонстраций полет He 176 присутствовал Гитлер, на которого реактивная машина произвела огромное впечатление. Фюрер даже вызвал смелого летчика на личную встречу, но не проявил никакого интереса к проекту реактивного самолета, а лишь выписал пилоту щедрую премию. В итоге He 176 тоже стал лишь музейным экземпляром.

Имея довольно неплохой реактивный двигатель, немецкие конструкторы решили дальше работать в направлении реактивного самолета — требовалось лишь переосмыслить планер. Heinkel наняли профессора Александра Липпиша, известного своими разработками в области авиационных планеров для самолетов без хвоста. Но спустя год сотрудничества Липпиш, раздраженный бюрократией и медлительностью Heinkel, перешел на работу в Messerschmitt. Там профессору выделили всё необходимое для работы над проектом Me.163.

Первый опытный самолет ракетного самолета Me.163 испытали в июне 1940 года. Он развил впечатляющую скорость 547 км/ч, что было лишь немногим медленнее винтового истребителя Bf. 109 (Мессершмит). Успехи группы Липпиша заметили в люфтваффе, где сразу же заказали постройку нескольких испытательных образцов. Первые полеты настолько впечатлили руководство люфтваффе, что Me.163 сделали приоритетным проектом.

В октябре 1941 года Me.163 превысил скорость 1000 км/ч. Это был успех, но давался он ценой больших жертв. Двигатель самолета работал на крайне едком топливе. Его пары отправляли, а любая органика при соприкосновении с ним растворялась. В результате неудачного взлета один из самолетов рухнул на полосу, но не разрушился. Однако топливо из баков начало вытекать в кабину пилота — когда к нему подоспели спасатели, спасать было уже некого. Из-за взлета с помощь отстегивающейся тележки и посадки на лыжу вероятность аварии Me.163 была очень велика. Так как двигатели работали всего шесть минут, а посадка проводилась при пустых баках, у пилотов не было возможности уйти на второй круг. Если летчик не совершал касание полосы в нужном промежутке, с большой вероятностью самолет перелетал полосу и терпел крушение.

Боевое применение Me.163 вышло еще более проблемным, чем его испытания. Самолет предполагалось использовать как перехватчик бомбардировщиков — шести минут работы двигателей хватало, чтобы набрать высоту и приблизиться к цели. Поразить противника Me.163 мог только из 30-мм автоматических пушек. Вполне грозное оружие против большой цели, если бы только немецкие летчики успевали его использовать.

24 июля 1944 года Me.163 вылетели на первое боевое задание по перехвату американских бомбардировщиков B-17. Как потом отчитывались американцы, неожиданно их атаковали пять компактных самолетов, которые на огромной скорости пронеслись мимо, не нанеся повреждений. Через день ситуация повторилась, причем американцы якобы сбили один вражеский истребитель.

Проблема оказалась банальна: реактивные Me.163 настолько быстро сближались с медленными бомбардировщиками, что у пилотов было всего несколько секунд, чтобы навестись на цель и открыть огонь. Если не успел или промахнулся, то второго шанса уже не было, следовало возвращаться на аэродром. Позже на 12 самолетов вместо пушек установили неуправляемые ракеты, но сильно лучше не стало.

До конца войны Германия успела собрать более 300 Me.163. Но толку от них, в общем-то, не было: реактивные истребители сбили только 9 вражеских самолетов, потеряв при этом 14 машин. Большая часть Me.163 и вовсе не успела совершить ни одного боевого вылета. Оставшиеся экземпляры самолетов попали в руки к американцам и советским специалистам, но летчики-испытатели с обеих сторон сошлись во мнении, что Me.163 получился быстрым, юрким, но очень капризным, опасным и довольно бесполезным.

Преемственность поколений

С 1943 по 1948 год в московском Парке культуры и отдыха им. Горького проходила выставка трофейного немецкого вооружения. На аллеях и вдоль набережной стояли сгоревшие немецкие танки и самоходки, истребители и бомбардировщики.