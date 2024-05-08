В США заявили об успешном наступлении российских военных в зоне СВО

Российские военные наступают на Украине и могут освободить несколько территорий. В частности, Харьков и Одессу, предположил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Они могут закончить свои дела в Харькове. Это исторически русский город. Они могут взять его, а затем, я полагаю, они обратят свое внимание на Одессу», — отметил эксперт.

По словам Макгрегора, ВС РФ перешли в наступление по всей линии фронта. В частности, в донецком регионе после падения Авдеевки. Теперь у России открыты пути на запад.

Кадыров дал свою оценку западной технике и бойцам НАТО

7 мая Макгрегор заявил, что Вооруженные силы России продолжают успешно наступать и в будущем будут способны взять Одессу и Харьков, а также пойти на Киев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал «хорошие и приятные» изменения после 9 мая, но не уточнил, какие именно. Он также призвал «в этот месяц» взять под контроль Одессу и Харьков, а также заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать документы о капитуляци.