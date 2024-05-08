США пересмотрят военную помощь Израилю

США приостановили поставку Израилю боеприпасов и пересматривают некоторую военную помощь ему из-за событий в Рафахе в секторе Газа. Об этом сообщил глава американского Минобороны Ллойд Остин, передает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о краткосрочных поставках военной помощи Израилю. При этом пока, по словам Остина, окончательных решений о приостановке или нет передачи определенных американских вооружений не принято.

«Опять-таки, мы, насколько мне известно, не приняли никаких решений. Мы действительно сделали паузу, переоценивая некоторую предоставляемую Израилю военную помощь», — сказал он.

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Остин отметил, что, в частности, были приостановлены поставки боеприпасов большой мощности. Он считает, что данными действиями США «ясно дали понять, что Израилю необходимо делать больше для защиты мирных граждан на пространстве ведения боевых действий».

В ночь на 7 мая ЦАХАЛ начал наступление на Рафах, к утру установив контроль над КПП там. Власти Израиля назвали целями военной операции возвращение заложников и ликвидацию ХАМАС. Позже палестинские власти сообщили, что в результате наступления погибли 23 человека, в том числе пятерых детей и шести женщин.