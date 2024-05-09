Армия обороны Израиля нанесла удары по целям террористов в центральной части Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала цели террористов в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по террористическим объектам террористической организации ХАМАС в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.