Кадыров рассказал о просьбе пленных офицеров ВСУ

Пленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотят возвращаться домой, так как опасаются, что их отправят обратно в зону боевых действий. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе выставки трофейной военной техники в Грозном, пишет ТАСС.

По его словам, пленные военные просят не передавать их на Украину.

«С нами они считают, что в безопасности», — заявил Кадыров.

Ранее пленный украинский боец рассказал, что ВСУ обстреливали из минометов сослуживцев, которые шли сдаваться. По его словам, российские войска, в свою очередь, прикрывали сдающихся в плен военных.

Кадыров дал свою оценку западной технике и бойцам НАТО

Кроме того, в апреле губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о группе бойцов ВСУ, которые переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен. Предварительно украинские солдаты предупредили о своих намерениях российское командование, благодаря чему все их действия были скоординированы.

В ноябре 2023 года глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что многие бойцы ВСУ принимают решение сдаться в плен, так как понимают бессмысленность попыток прорвать российскую оборону. До этого он также сообщил, что захваченные украинские военные рассказывают о плохом психологическом состоянии в своих подразделениях.