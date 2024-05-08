ВСУ открыли огонь по украинцам, решившим перейти на сторону России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками украинских мирных жителей, которые решили перейти на сторону России с территории, контролируемой Киевом в Запорожской области. Газета.Ru

Российские военные провели при помощи беспилотников и ретрансляторов операцию в подконтрольных Киеву районах Запорожья. Солдаты Вооруженных сил (ВС) РФ перебили украинское радиовещание и настроили вместо него российскую частоту, по которой предложили мирным гражданам перейти на сторону России. Однако, когда группа украинцев направилась в сторону российских расположений, дроны ВСУ атаковали их. Один мужчина смог перейти на российскую сторону. Однако еще нескольким гражданам выжить не удалось. Lenta.ru

Точное количество погибших при атаке ВСУ по мирным гражданам неизвестно, поскольку возможности эвакуировать тела нет. ТАСС