США выведут войска из Нигера

США намерены вывести свои войска из Нигера, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Lenta.ru

«Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер», - сказал глава Пентагона, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. ТАСС

В Пентагоне ранее заявили, что российские силы появились на территории одной базы в Нигере с американскими военными до вывода США своего контингента из этой африканской страны. Ллойд Остин отметил, что США наблюдают, имеют ли доступ российские специалисты к американской военной технике. RT на русском