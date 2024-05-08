Стало известно о новом звании Залужного

Мэр Киева Виталий Кличко наградил бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного званием почетного гражданина города. Lenta.ru

Также почетным гражданином Киева стала украинская писательница и поэтесса Лина Костенко. «Столица выражает почет и уважение и награждает почетным званием «Почетный гражданин города Киева» …Лину Костенко и Валерия Залужного», - заявил градоначальник в ходе заседания горсовета. Российская газета

Отмечается, что Залужный долго не появлялся на публике после своей отставки, однако теперь активизировался в медийном поле и социальных сетях. Газета.Ru