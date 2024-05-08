Стало известно о новом звании Залужного

Мэр Киева Виталий Кличко наградил бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного званием почетного гражданина города. Об этом сообщает агентство УНИАН.

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Основанием для присвоения звания указаны выдающиеся заслуги Залужного при защите Киева во время обороны от российской армии, а также в знак уважения со стороны территориальной общины города.

Решение о награждении Залужного поддержали депутаты Киевского совета.

Также званием почетного гражданина Киева награждена писательница Лина Костенко.

Ранее на Украине связали проблемы ВСУ на фронте с решением президента Зеленского уволить Залужного с поста главнокомандующего.