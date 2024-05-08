Представители Киргизии и Таджикистана встретились после перестрелки на границе

Представители силовых ведомств Киргизии и Таджикистана провели встречи после перестрелки, которая случилась на границе двух стран. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Lenta.ru

«8 мая 2024 года в местности Короо Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики состоялась погранпредставительская встреча представителей силовых и правоохранительных структур Баткенской области Кыргызской Республики и Согдийской области Республики Таджикистан, а также руководителей Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики и Джаббар-Расуловского района Согдийской области Республики Таджикистан», - говорится в заявлении. ТАСС

Ранее сообщалось, что 7 мая на кыргызско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Примерно в 12:20 (09:20 мск) в районе населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) погранотряд заметил таджикских чабанов, которые пасли скот на территории в 250-300 м от линии госграницы. Газета.Ru