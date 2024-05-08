В Британии удивились "двухголовому" варианту российской ракеты Х-101
Россия стала оснащать авиаракеты Х-101 второй боеголовкой, сообщает британская разведка.
В соцсетях ведомства говорится, что вторая боеголовка спроектирована для увеличенного осколочного поражения цели.
Отмечается, что это снизит дальнобойность ракет, но повысит выживаемость и эффективность, а кроме того они и в "двухголовом" варианте смогут поражать цели по всей Украине.
Таким образом, масса боевой части ракеты увеличилась до 800 килограммов, чего достаточно для разрушения укрепленных промышленных объектов.
Ранее сообщалось, что ракета Х-101 в марте поразила Днепровскую ГЭС в Запорожье. При этом ракете с помощью тепловых ловушек удалось обмануть систему ПВО противника.
Носителями ракета Х-101 являются самолеты стратегической авиации.