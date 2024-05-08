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В Британии удивились "двухголовому" варианту российской ракеты Х-101

Россия стала оснащать авиаракеты Х-101 второй боеголовкой, сообщает британская разведка.

В Британии удивились "двухголовому" варианту российской ракеты Х-101
© Российская Газета

В соцсетях ведомства говорится, что вторая боеголовка спроектирована для увеличенного осколочного поражения цели.

Отмечается, что это снизит дальнобойность ракет, но повысит выживаемость и эффективность, а кроме того они и в "двухголовом" варианте смогут поражать цели по всей Украине.

Таким образом, масса боевой части ракеты увеличилась до 800 килограммов, чего достаточно для разрушения укрепленных промышленных объектов.

Ранее сообщалось, что ракета Х-101 в марте поразила Днепровскую ГЭС в Запорожье. При этом ракете с помощью тепловых ловушек удалось обмануть систему ПВО противника.

Носителями ракета Х-101 являются самолеты стратегической авиации.

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