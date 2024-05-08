Российские дроны научились залетать в тыл ВСУ незамеченными

Российские разведывательные дроны научились преодолевать украинскую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и массово залетают в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстояние от 30 до 100 километров. Об этом сообщило издание «Радио Свобода» (признана в России нежелательной организацией и включена в реестр иноагентов) со ссылкой на военных экспертов. Lenta.ru

Так, дроны «Орлан», Zala и Supercam залетают вглубь позиций ВСУ на 30-50 километров. «Орланы» корректируют дальнобойные снаряды «Краснополь», Zala - ударные дроны «Ланцет», а Supercam - ракеты «Искандер» и дальнобойные РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С». Именно с их помощью были поражены комплекс HIMARS в 40 километрах от линии фронта и ЗРК Patriot в 30 километрах, а также военный аэродром возле Днепра. Российская газета

Ранее сообщалось, что производство дронов на заводах концерна «Калашников» в Удмуртии выросло на 60%. Новые цеха, открытые на предприятиях концерна с 2022 года, позволили увеличить объем производства. ТК «Звезда»