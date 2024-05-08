В Индии арестовали вербовщиков «на высокооплачиваемую работу» в зоне СВО
В Индии задержаны рекрутеры, которые отправляли местных жителей служить в зону военной операции на Украине. Об этом со ссылкой на заявление Центрального бюро расследований (CBI) пишет РБК.
По данным CBI, задержаны четыре человека, которые вербовали местных жителей через соцсети, обещая им «прибыльную работу за рубежом». Согласившихся обучали военному делу и против их желания отправляли в зону военной операции на Украине.
Один из ключевых участников аферы был гражданин Индии Ниджил Джоби Бенсам, который работал в России переводчиком. Еще одним задержанным стал Энтони Майкл Элангован. Он занимался оформлением виз и билетов в Россию. Также были задержаны вербовщики — Аруна Норберта и Йесудаса Прияна.
По версии Центрального бюро расследований, участники группы искали молодых людей в нескольких индийских штатах, некоторым предлагали помощь с поступлением в частные вузы в России или продление срока пребывания, другим обещали должности «помощников» в российской армии.
Ранее срок временного пребывания иностранцев в России был сокращен до 90 дней в течение года. Кроме сокращения срока временного пребывания законопроект, внесенный в Госдуму, устанавливал правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, цифрового профиля иностранца и контролируемого режима пребывания в стране отдельных категорий приезжих. Дополнительно предусмотрено усиление контроля за работодателями, нанимающими иностранцев, и внесудебное ограничение прав нелегальных мигрантов.