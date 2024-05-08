В Индии арестовали вербовщиков «на высокооплачиваемую работу» в зоне СВО

В Индии задержаны рекрутеры, которые отправляли местных жителей служить в зону военной операции на Украине. Об этом со ссылкой на заявление Центрального бюро расследований (CBI) пишет РБК.

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По данным CBI, задержаны четыре человека, которые вербовали местных жителей через соцсети, обещая им «прибыльную работу за рубежом». Согласившихся обучали военному делу и против их желания отправляли в зону военной операции на Украине.

Один из ключевых участников аферы был гражданин Индии Ниджил Джоби Бенсам, который работал в России переводчиком. Еще одним задержанным стал Энтони Майкл Элангован. Он занимался оформлением виз и билетов в Россию. Также были задержаны вербовщики — Аруна Норберта и Йесудаса Прияна.

По версии Центрального бюро расследований, участники группы искали молодых людей в нескольких индийских штатах, некоторым предлагали помощь с поступлением в частные вузы в России или продление срока пребывания, другим обещали должности «помощников» в российской армии.

Ранее срок временного пребывания иностранцев в России был сокращен до 90 дней в течение года. Кроме сокращения срока временного пребывания законопроект, внесенный в Госдуму, устанавливал правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, цифрового профиля иностранца и контролируемого режима пребывания в стране отдельных категорий приезжих. Дополнительно предусмотрено усиление контроля за работодателями, нанимающими иностранцев, и внесудебное ограничение прав нелегальных мигрантов.