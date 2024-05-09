Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся удары по позициям противника в районах населённых пунктов Стельмаховка и Невское в ЛНР. На этом участке фронта ликвидированы до 40 украинских солдат и три гаубицы.

В ДНР войска группировки «Юг» атаковали позиции противника в районах Елизаветовки, Нового и Победы, а также отразили контратаку у населённого пункта Красное. Киев потерял до 215 военнослужащих, два бронетранспортёра, в том числе М113 производства США, и несколько гаубиц.

Подразделения группировки войск «Центр» отразили за сутки десять контратак ВСУ, уничтожив до 380 солдат, танк и две боевые машины пехоты.

Военнослужащие группировки войск «Восток» ликвидировали до 175 украинских солдат. Также уничтожена гаубица производства Великобритании и несколько самоходных артиллерийских установок. В районе Днепра Киев потерял до 35 солдат, два автомобиля и две американские гаубицы.

За сутки средства ПВО сбили две ракеты ATACMS, 15 снарядов РСЗО Vampire, снаряд HIMARS, пять управляемых авиабомб Hummer, а также 28 украинских беспилотников.