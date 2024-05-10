Центральная группировка войск РФ поразила более 380 целей ВСУ за сутки

Подразделения Центральной группировки войск Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки поразили более 380 целей противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В течение суток огневое поражение нанесено 380 выявленным целям противника, в том числе 16 опорным пунктам, около 90 позициям полевой артиллерии», - заявил Савчук, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что российским войскам удалось улучшить тактическое положение и нанести поражение формированиям ВСУ в районах нескольких населенных пунктов. Кроме того, были отражены 10 контратак штурмовых групп ВСУ.

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По данным пресс-центра группировки «Центр», за сутки ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и гаубицы, включая американские «М777» и «М109 Paladin». Силами ПВО были сбиты три управляемые авиационные бомбы «Hammer» и два беспилотника.