ОДАБ-1500  сработала в Часов Яре с эффектом атомной бомбы

ВКС России применили объемно-детонирующую бомбу ОДАБ-1500 весом в полторы тонны для удара по местам хранения техники и дислокации личного состава ВСУ на площадке огнеупорного комбината в Часов Яре. Видео прилета появилось в Сети.

Объемно-детонирующие боеприпасы еще называют "вакуумными", поскольку подрыв облака взрывчатого аэрозоля в месте срабатывания бомбы выжигает кислород в воздухе и вызывает резкое снижение атмосферного давления.

Работа боеприпаса столь крупного калибра была хорошо заметна в оптическом и в инфракрасном диапазонах. Над цехом, в который прилетела снабженная модулем планирования и наведения бомба, поднялось большое грибообразное облако огня и дыма. Оно напоминало последствия ядерного взрыва.

ВКС РФ применили сверхмощную бомбу с эффектом землетрясения

Вполне вероятно, что мощь взрыва ОДАБ-1500 - сама по себе немалая, - наложилась на детонацию хранившихся в здании боеприпасов и топлива.