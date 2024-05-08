Российские военные в среду, 8 мая, освободили населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

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— Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области, — следует из публикации в Telegram-канале оборонного ведомства.

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил командование и личный состав 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Черные барсы» с освобождением населенного пункта Соловьево ДНР.

В Минобороны 5 мая сообщили об освобождении поселка городского типа Очеретино в Донецкой народной республике. Российские бойцы также нанесли поражение формированиям бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Архангельское, Новгородское и улучшили свое тактическое положение.

29 апреля Вооруженные силы России освободили село Семеновка в Донецкой народной республике. Они также нанесли поражения формированиям бригад украинской армии и наемникам «Иностранного легиона».