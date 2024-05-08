ВКС России получили новые истребители

Воздушно-космические силы России получили партию новых истребителей Су-35С поколения 4++. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), передает ТАСС.

Истребители были сделаны на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина. Отмечается, что новые самолеты прошли цикл наземных и летных испытаний, а также прилетели к месту базирования.

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод вышел на ритмичный темп производства самолетов в рамках программы текущего года. Это вторая партия боевых машин, отправленная ВКС России", - говорится в сообщении.

В корпорации добавили, что такие воздушные суда оснащены системами высокоскоростного обмена данными и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Более того, истребители получили силовые установки на базе новых двигателей с цифровой системой управления — это позволило конструкторам существенно улучшить маневренные и иные характеристики машин.

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При этом, сколько именно единиц техники вошло в переданную Минобороны РФ партию Су-35С, в "Ростехе" не уточнили.