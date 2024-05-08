Рогов раскрыл детали ударов ВС России по энергосистеме в Запорожье

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по энергосистеме в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. Подробности об этом раскрыл в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Целью вежливых ракет были объекты энергетической инфраструктуры ДнепроГЭС в районе бульвара Винтера, включая первый машинный зал и распределительную станцию, используемые режимом Зеленского для ведения боевых действий и обеспечения электроэнергией военного производства», — написал Рогов.