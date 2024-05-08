Истребитель F-16 ВВС Сингапура потерпел крушение на базе Тенга

Истребитель F-16 американского производства, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Сингапура, потерпел крушение. Об этом сообщило министерство обороны республики.

"8 мая 2024 года, в 12:35 (7:35 мск), у самолета F-16 ВВС Сингапура возникла проблема при взлете, пилот отреагировал в соответствии с аварийным протоколом", - передает ведомство.

Сообщается, что инцидент произошел на военной авиабазе Тенга, находящейся в западной части страны.

Пилоту самолета удалось успешно катапультироваться, он находится в сознании и может ходить, жертв среди других сотрудников нет, однако сам истребитель потерпел крушение на территории авиабазы. ВВС Сингапура начали расследование для выяснения причин поломки.

В марте министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь сообщил, что к середине 2030-х годов республика планирует снять с вооружения самолеты F-16. Им на замену придет объединенный парк истребителей американского производства F-35A, F-35B и F-15SG для выполнения всего комплекса задач по защите воздушного пространства.