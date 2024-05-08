Названа причина начала ядерных учений Минобороны России

Министерство обороны России объявило о проведении учений с применением тактического ядерного оружия в ответ на угрозы стран НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

"Учения нестратегических ядерных сил — демонстрация того, что произойдет с военнослужащими НАТО, если они вступят в боевые действия с Россией. Вероятного противника нервирует неизвестность. Дело в том, что, в отличие от стратегического, тактическое ядерное оружие не регулируется договором СНВ и отчитываться за него необязательно. Сколько ТЯО есть у Москвы, где оно хранится и на каких носителях может применяться, строго засекречено", - говорится в материале.

6 мая российское Минобороны сообщило, что генштаб Вооруженных сил РФ по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений будет также отработан комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия.

Медведев объяснил учения России с тактическим ядерным оружием

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ракетные учения ВС РФ связаны с заявлениями об отправке войск на Украину.