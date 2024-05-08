Литва заявила о готовности отправить солдат на Украину

Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии, информирует FT со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните. Она уточнила, что имеет разрешение парламента на отправку военных в Киев.

«Литва готова отправить своих солдат на Украину с учебной миссией, заявила премьер-министр», - сообщает FT.

Ранее ФСБ опубликовала видео с моментом ликвидации прибывшего из Литвы украинского диверсанта, который планировал устроить теракты на объектах Министерства обороны в столичном регионе, на топливном терминале в Тосненском районе Ленинградской области, а также в волонтерском центре добровольческого батальона в Санкт-Петербурге. На месте происшествия специальные службы обнаружили взрывчатку, оружие и телефон с перепиской с куратором украинской террористической организации.