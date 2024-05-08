Старший редактор немецкой газеты Die Welt Даниэль-Дилан Бёмер заявил, что президент России Владимир Путин «выигрывает психологически», а ВСУ не хватает солдат и боевого духа. По мнению Бёмера, снижение боевого духа связано в том числе и с «посредственной поддержкой» со стороны Германии.

Редактор Die Welt заявил, что без поставок дальнобойных ракет Taurus Германией многие молодые украинцы задаются вопросом, почему они должны погибнуть в конфликте, в котором не могут выиграть.

Социал-демократическая партия Германии — партия канцлера Олафа Шольца — на выборах в Европарламент использует лозунг «За умеренность, центр и мир». По версии Бёмера, с помощью таких ходов в команде Шольца хотят представить свою политику по Украине как «мудрый средний путь между поддержкой и неподдержкой Киева», предотвращающий эскалацию и последствия для ЕС.

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Сейчас Шольц, очевидно, проводит кампанию против слишком большой помощи Киеву, то есть против «разжигателей» из числа зеленых и Свободной демократической партии, считает автор.

Недавно Берлин снова согласился поставить Киеву «несколько танков», а соглашение между демократами и республиканцами в Конгрессе США обеспечило Украине еще как минимум один пакет вооружений. Но ущерб, причиненный немецкими колебаниями, может быть необратимым, считает Бёмер. Это проявляется не только в опустошении украинских арсеналов, но, возможно, в еще большей степени в ситуации с комплектованием ВСУ.

Любой украинский мужчина в возрасте 27-60 лет в последние месяцы мог ожидать, что внезапно появившиеся офицеры-вербовщики вручат ему повестку. Недавно это начало беспокоить и 25-летних украинцев — минимальный возраст призыва по мобилизации снизили. Экс-глава ВСУ Валерий Залужный говорил, что армии нужны еще 500 тысяч человек.

При этом на границе с Румынией только за последние несколько месяцев украинские власти задержали более шести тысяч граждан, которые хотели избежать призыва, тайно покинув страну.

По версии Бёмера, боевой дух украинцев подорвали немецкая нерешительность и затянувшиеся переговоры в Конгрессе США.