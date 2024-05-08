В Киеве прозвучали многочисленные взрывы

Многочисленные взрывы утром 8 мая прогремели в Киеве, об этом сообщил украинский телеканал ТСН. Также известно о взрывах в трех областях Украины - Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской. Администрация Киева сообщила о работе ПВО.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко передал информацию о поврежденных энергообъектов в пяти областях страны. Министр энергетики уточняет, объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Ивано-Франковской, Винницкой, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях.

«Последствия уточняются. Энергетики работают над их ликвидацией», - цитирует Галущенко пресс-служба ведомства.

Ранее украинская энергокомпания ДТЭК заявила о повреждении четырех теплоэлектростанций. Герман Галущенко сообщил об атаке объектов генерации и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.