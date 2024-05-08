США приостановили поставки оружия в Израиль из-за опасений Америки по поводу военной операции Израиля в Рафахе, сообщил представитель американской администрации в интервью саудовскому государственному канала Al Arabiya.

Ранее на этой неделе израильская армия рекомендовала палестинцам покинуть Рафах в преддверии ожидаемого военного вторжения. Считается, что в Рафахе проживает более миллиона палестинцев. В последние недели Израиль угрожал вторгнуться в Рафах, но США публично и в частном порядке заявили, что выступают против такой операции. В Белом доме настаивали на принятии Израилем надежного плана по защите гражданского населения. Против вторжения в Рафах выступили многие страны, в том числе такие ключевые региональные игроки, как Саудовская Аравия.

Байден заявил, что США будут поддерживать Израиль, несмотря на разногласия

Однако кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в очередной раз проигнорировал рекомендации США: во вторник появились сообщения о вошедших в Рафах израильских танках и о гибели в результате авиаударов мирных жителей.

Представитель администрации Байдена заявил телеканалу, что официальные лица США и Израиля обсуждают возможности удовлетворения гуманитарных потребностей гражданского населения Рафаха и новые способы противодействовать ХАМАС.

"Эти обсуждения продолжаются и не полностью развеяли наши опасения, - сказал чиновник. - Поскольку израильские лидеры, казалось, приближались к моменту принятия решения по такой операции, мы начали тщательно рассматривать предлагаемые поставки Израилю конкретного оружия, которое может быть использовано в Рафахе".

В результате этой проверки США на прошлой неделе приостановили одну поставку оружия.