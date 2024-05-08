В Италии рассказали о готовящемся решении НАТО по Украине

На июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию с отказом от ввода своих военных на Украину, пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.

Отмечается, что одним из ключевых заявлений в документе — «никаких сапог на земле». Мероприятие пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

«Речь идет об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой», — сказано в статье.

Ранее политический консультант Госдепартамента США военный эксперт Эдвард Люттвак заявил, что Великобритания, Франция и страны Северной Европы тайно готовятся отправить войска на Украину. По его словам, члены НАТО будут вынуждены отправить солдат в зону боевых действий, иначе им придется смириться с катастрофическим поражением.

Генерал НАТО заявил об отсутствии будущего у Украины без Крыма

По словам Люттвака, подразделения НАТО могут заменить украинцев, которые сейчас занимаются восстановлением поврежденной техники. Кроме того, как считает консультант, иностранные бойцы способны обучать новобранцев.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что французские войска, которые могут быть переброшены на Украину, будут выполнять задачи по логистике для ВСУ и выступать в качестве заградительных отрядов. Он подчеркнул, что, по некоторой информации, пехотные подразделения французского Иностранного легиона уже отправили в Молдавию и Румынию.