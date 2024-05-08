Россия ударила по готовящемуся принять F-16 аэродрому на Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по инфраструктурным объектам в городе Старый во Львовской области, в том числе по военному аэродрому, который готовился к приему западных истребителей F-16. Об этом сообщил Сергей Лебедев.

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«Пожар до сих пор в направлении аэродрома, взрыв в том же направлении», — отметил он. Подпольщик уточнил, что всего было три прилета по городу. По его словам, под удар также попали железнодорожный узел и завод, в ангарах которого стояла западная техника и располагались украинские военные.

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Кроме того, российские войска обстреляли город Добротвор Львовской области. Целью ударов была Добротворская теплоэлектростанция (ТЭС). Как сообщили источники Лебедева, после удара электричество в городе пропало.

Ранее Сергей Лебедев рассказал, что ВС России нанесли удары по району вагоноремонтного завода Дарницкого и в направлении авиазавода Антонова.