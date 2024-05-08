В Швеции 11 солдат пострадали на учениях НАТО

Aftonbladet: 11 солдат пострадали на учениях НАТО в Швеции, прыгая с парашютом
Прыжки с парашютом во время учений НАТО в Швеции стали причиной травмирования более десяти военнослужащих.
Как сообщает газета Aftonbladet, переломы и раны получили 11 человек. Среди пострадавших есть военные из США, а также Венгрии и Италии.
«Девять человек были эвакуированы вертолётом, двое доставлены в больницу», — отмечается в сообщении.
В начале марта стало известно, что во время учений НАТО в Польше гусеничная машина переехала двоих солдат.