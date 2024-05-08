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Aftonbladet: 11 солдат пострадали на учениях НАТО в Швеции, прыгая с парашютом

Прыжки с парашютом во время учений НАТО в Швеции стали причиной травмирования более десяти военнослужащих.

В Швеции 11 солдат пострадали на учениях НАТО
© globallookpress.com

Как сообщает газета Aftonbladet, переломы и раны получили 11 человек. Среди пострадавших есть военные из США, а также Венгрии и Италии.

«Девять человек были эвакуированы вертолётом, двое доставлены в больницу», — отмечается в сообщении.

В начале марта стало известно, что во время учений НАТО в Польше гусеничная машина переехала двоих солдат.

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