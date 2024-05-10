В Минобороны сообщили о срыве попытки ВСУ форсировать Днепр

Расчеты разведывательных беспилотников Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) обнаружили и помогли артиллерии уничтожить пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, а также украинские лодки, пытавшиеся переплыть реку. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты БПЛА Zala гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" успешно ведут боевую работу по поиску и обнаружению целей ВСУ для поражения артиллерией группировки и ударными беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. <...> Десантники обнаружили плавсредства ВСУ, совершающие очередную безуспешную попытку форсировать реку, а также пехоту ВСУ, укрывшуюся в развалинах домов на противоположном берегу", - говорится в сообщении.

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Координаты целей были переданы артиллеристам группировки, поразившим позиции пехоты, а также уничтожившим лодки ВСУ.