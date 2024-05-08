Спецоперация на Украине 8 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 8 мая 2024 года.

Рогов вслед за Пасечником заявил, что ВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS

Украинская армия ударила по нефтебазе в Луганске в ЛНР, сообщает «Вечерняя Москва».

Скорее всего, удар был нанесен американскими ракетами ATACMS.

Как заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, ATACMS с радиусом действия 300 километров - из новой поставки США.

Российские военные уничтожили штаб ВСУ

Военные России нанесли удар по штабу противника во время совещания в Харьковской области, сообщает «Газета.ру».

Его обнаружили в населенном пункте Липцы: в лесопосадке заметили два автомобиля, позже подъехали еще два транспортных средства. Всего в штабе в момент удара было около 16 офицеров Вооруженных сил Украины.

Российские военные атаковали с помощью гаубицы «Мста-Б» и пушки Гиацинт-Б».

Российская армия уничтожила авиабомбами позиции ВСУ в Сумской области

Позиции украинской армии в Сумской области, откуда обстреливали Россию, уничтожены авиабомбами, сообщает «Лента.ру».

Населенный пункт Глухов получил три прилета фугасными авиационными бомбами.

Один из ударов, вероятно, пришелся по базе, с которой украинские военные запускали дроны.

До этого Вооруженные силы России ударили по свежим силам врага в Черниговской области.