МО РФ сообщило об огневом поражении пункта дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Морские пехотинцы Черноморского флота РФ нанесли огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи днем и ночью по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра. В канун Дня Великой Победы расчеты 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" "черных беретов" из Севастополя выехали из укрытия на огневые позиции, произвели расчет установки цели и оперативно нанесли огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, тем самым поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 79-й годовщиной Великой Победы", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что корректировка стрельбы велась, в режиме реального времени, подразделениями, оснащенными беспилотными летательными аппаратами. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.