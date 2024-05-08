Мобилизация: последние новости на сегодня 8 мая 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 8 мая 2024, в материале «Рамблера».

Шойгу поздравил военных с освобождением сел в ДНР и под Харьковом

Министр обороны России генерал Сергей Шойгу направил телеграммы военным, участвующим в специальной военной операции, сообщает газета «Взгляд».

Глава военного ведомства поздравил их с освобождением сел в Харьковской области и ДНР.

По его словам, бойцы «образцово выполняют воинский долг».

Путин потребовал обеспечить условия для реабилитации бойцам СВО

Глава государства Владимир Путин поручил повысить уровень удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства, сообщает news.ru.

Об этом говорится в подписанном президентом постановлении в рамках указа о национальных целях развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Определить следующие национальные цели: повышение к 2030 году уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства.

Горемыкин вручил госнаграды участникам СВО в госпитале имени Мандрыка

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка, сообщает телеканал «Звезда».

Всего вручено 18 государственных наград, среди которых шесть орденов Мужества, три медали «За отвагу», три медали Жукова, две медали Суворова и три медали «За храбрость» II степени.

Также Мандрыка выразил слова благодарности персоналу госпиталя и наградил 15 человек медалью Минобороны РФ «За помощь и милосердие».