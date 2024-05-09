Организация украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) после окончания Великой Отечественной войны нашла поддержку и финансирование у США и Великобритании. Такая информация содержится в рассекреченной справке об оперативной обстановке в западных областях УССР от 1948 года, которая имеется в распоряжении ТАСС.

«После войны руководство оуновского подполья, потеряв своих старых хозяев, — немецких фашистов, изменило свою ориентацию и нашло новых хозяев в лице поджигателей войны — американских и английских реакционеров и их разведывательных органов», — сказано в документе.

В нем отмечается, что после окончания войны члены ОУН находились на территории, «оккупированной американцами и англичанами». Там, согласно справке, они перешли на их содержание и выполняли указания по ведению подрывной деятельности на территории западных областей Украины. Речь идет в том числе и о терактах, которые украинские националисты совершали группами по 3-5 человек, а иногда занимались и индивидуальным террором.

До этого газета «Известия» писала, что ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне рассекретила документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса в 1941–1942 годах.

В январе президент России Владимир Путин заявлял, что фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты и те, кто их представляет.

*организация запрещена в России