Военкор из Франции уверена, что французские военные уже есть в Донбассе

Военкор из Франции Кристель Нэан, живущая и работающая в ДНР, почти уверена, что французские военные уже воюют на стороне Вооруженных сил Украины. Как она рассказала в интервью ТАСС, это могут быть кадровые военные или бывшие военнослужащие французской армии.

"Я почти уверена, что уже есть французские солдаты на поле боя на Украине, - сказала она. - Потому что экипажами САУ Caesar не могут быть украинские военные без подготовки".

Военкор добавила, что на Украине сейчас мобилизуют людей фактически с улицы, "обучают всего две-три недели, отправляют на фронт в рамках мобилизации".

"Объективно, ты не можешь использовать САУ после трех недель тренировок, это невозможно. Так что, значит, кто-то другой, более опытный, использует эти пушки. Очевидно, что это люди, которые уже воевали, использовали самоходки, значит, это французские или кадровые военные, или бывшие солдаты. Так что я думаю, что французские солдаты уже есть на поле боя", - рассказала Нэан.

Она отметила, что также на это может указывать то, что после удара по наемникам в Харькове в МИД РФ был вызван посол Франции. Ранее такого, когда погибали наемники из других стран, не отмечалось, добавила она. По словам Нэан, сейчас на Украине могут быть малые группы французских военных, так как это несет меньшие риски для политического руководства Франции.

"Сейчас отправить большую группу будет большим минусом для [президента Франции Эмманюэля] Макрона. Если они массово погибнут, ему придется отвечать. А пока у тебя есть несколько десятков военных, ты можешь говорить, что человек попал в аварию. Или как история с французским генералом, который якобы гулял по горе и потерялся там. Я, честно говоря, в это не верю. Поэтому думаю, что он не будет отправлять сразу несколько тысяч военных. <...> И как потом будут объяснять французские власти двум тысячам семей, где их мужья?" - задалась она вопросом.

Ранее французский лидер в интервью британскому журналу The Economist​​​​ допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что эти слова являются беспрецедентным новым витком напряженности.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.